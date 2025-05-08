Італія

Керівництво міланського клубу готує нову угоду з підвищенням зарплати для головного тренера, який приніс команді чемпіонство.

Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомляє, що Сімоне Індзагі — за крок від продовження контракту з Інтером до 2027 року. Новий контракт передбачатиме також підвищення заробітної плати для італійського спеціаліста.

Індзагі провів блискучий сезон з "нерадзуррі" — команда бореться за чемпіонство та вже пробилась у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти ПСЖ. Результати команди і стиль гри під його керівництвом стали основою для рішення керівництва клубу продовжити співпрацю.

Очікується, що офіційне оголошення про нову угоду буде зроблено найближчим часом. Індзагі очолює Інтер з 2021 року та вже здобув із командою декілька трофеїв, зокрема Скудетто, Кубок Італії та Суперкубок.

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