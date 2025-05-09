Італія

Хорват розкритикував італійця.

Колишній спортивний директор італійського Мілана Звонімір Бобан висловився про воротаря французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму. Цитує хорватського функціонера Sky Sport Italia.

"Історія Джіджо дуже болюча і вельми негідна. Не знаю, чи вважають Доннарумму "міланістою" фанати клубу. Я не хочу звинувачувати юного хлопця, якому було близько 20 років, коли він пішов, але ти повинен сам про це подумати: про свій клуб і кольори, які ти захищав стільки років і в яких ти виріс. Так піти для мене було просто непробачно.

Тим не менш, Доннарумма — феномен, він був приречений стати великим. Все одно приємно бачити, як він робить свою роботу. Він є частиною великих світових успіхів Італії. Він феноменальний воротар, і ми сподіваємося, що він продовжить у тому ж дусі", — заявив Доннарумма.

Нагадаємо, Джанлуїджі Доннарумма перейшов до ПСЖ з італійського Мілана влітку 2021 року на правах вільного агента, відмовившись від підписання нового контракту з "россонері".

Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма провів за ПСЖ 38 матчів, пропустив 38 м'ячів та 11 разів відіграв "на нуль".