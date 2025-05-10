Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римський Лаціо та туринський Ювентус.

Римський Лаціо та туринський Ювентус зіграють у тридцять шостому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпко.

Марко Бароні, після перемоги над Емполі (1:0), використав із перших хвилин Марушича та Хілу в обороні, тоді як Деле-Баширу та Дзакканьї повернуться до атаки.

Ігор Тудор, на тлі нічиєї проти Болоньї (0:0), залучив до стартового складу Алберту на правому фланзі атаки.

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Ровелла, Гендузі — Деле-Баширу, Ісаксен, Дзакканьї — Кастельянос.

Фурланетто, Проведель, Жиго, Весіно, Педро, Нослін, Діа, Чауна, Белах’ян, Провстгор, Башич, Ібрагімович, Лаццарі.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Савона — Алберту, Маккенні, Локателлі, Тюрам, Веа — Гонсалес, Коло-Муані.

Запасні: Перін, Пінсольйо, Гатті, Рухі, Дуглас Луїс, Консейсан, Влахович, Аджич, Мбангула.



Гра Лаціо — Ювентус почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.