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Лаціо — Ювентус 1:1
Голи: Весіно, 90+6 — Коло Муані, 51

Лаціо: Мандас — Марушич (Лаццарі, 65), Хіла, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Ровелла (Весіно, 65), Гендузі — Деле-Баширу (Діа, 53), Ісаксен (Педро, 53), Дзакканьї — Кастельянос.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Савона — Алберту (Дуглас Луїс, 79), Маккенні, Локателлі, Тюрам, Веа — Гонсалес (Консейсан, 46, Гатті, 85), Коло-Муані (Аджич, 76, Влахович, 86).

Попередження: Кастельянос, Лука Пеллегріні, Гендузі, Весіно, Дзакканьї — Тюрам, Савона, Локателлі, Маккенні