Італія

Ювентус у меншості не втримав перемогу над Лаціо

Команда Ігора Тудора була близькою до того, щоб зробити важливий крок до Ліги чемпіонів УЄФА, але натомість залишилась без трьох ключових гравців на наступний матч чемпіонату.

Лаціо — Ювентус, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Лаціо — Ювентус 1:1

Голи: Весіно, 90+6 — Коло Муані, 51



Лаціо: Мандас — Марушич (Лаццарі, 65), Хіла, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Ровелла (Весіно, 65), Гендузі — Деле-Баширу (Діа, 53), Ісаксен (Педро, 53), Дзакканьї — Кастельянос.



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Савона — Алберту (Дуглас Луїс, 79), Маккенні, Локателлі, Тюрам, Веа — Гонсалес (Консейсан, 46, Гатті, 85), Коло-Муані (Аджич, 76, Влахович, 86).



Попередження: Кастельянос, Лука Пеллегріні, Гендузі, Весіно, Дзакканьї — Тюрам, Савона, Локателлі, Маккенні