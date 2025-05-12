Італія

Оренда перетвориться на постійну угоду.

Польський фланговий захисник Нікола Залевські взимку долучився до складу міланського Інтера на правах оренди з Роми, за що "вовки" отримали 600 тис. євро.

Після цього 23-річний виконавець провів за новий клуб 12 матчів, забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Цих показників у підсумку вистачило для того, щоб "нерадзуррі" не вагались щодо рішення про активацію спеціальної опції викупу футболіста, яку передбачає угода поміж клубами.

Ідеться про 6 млн євро за гравця, у якого контракт із Ромою був би чинним ще один рік.