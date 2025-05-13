Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 12 травня 2025 року.

У матчі 36-го туру італійської Серії А Венеція здобула важливу перемогу над Фіорентиною з рахунком 2:1. Після рівного першого тайму господарі активізувалися у другій половині зустрічі.

На 60-й хвилині Канде відкрив рахунок, а вже за вісім хвилин Дзербін подвоїв перевагу Венеції. Гості відповіли точним ударом Мандрагори на 77-й хвилині, але зрівняти рахунок їм так і не вдалося.

Ця перемога дозволила Венеції набрати важливі очки в боротьбі за збереження місця в еліті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Венеція — Фіорентина у рамках 36-го туру італійської Серії А-2024/25:

Венеція — Фіорентина 2:1

Голи: Канде, 60, Дзербін, 68 - Мандрагора, 77

Венеція: Раду — Шінгтьєнн, Ідзес, Канде — Дзербін (Конде, 83), Перес (Марич, 78), Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Еллертссон — Орістаніо (Дзампано, 83), Єбоа (Думбія, 78)

Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Кольпані, 79), Марі, Раньєрі — Додо, Фаджолі, Мандрагора, Госенс (Парізі, 85) — Річардсон (Адлі, 63), Ндур (Фолоруншо, 63) — Бельтран

Попередження: Бузіо — Фолоруншо, Додо, Бельтран, Раньєрі