Італія

Італійський клуб націлений на єврокубки вже наступного сезону.

Італійський клуб Комо, який має найбагатших власників серед усіх представників Серії А, готується до активного трансферного літа.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, керівництво готове інвестувати від 80 до 100 мільйонів євро для суттєвого підсилення складу з метою виходу в єврокубки у наступному сезоні.

Плани клубу включають підписання одразу кількох гравців: двох центральних захисників, одного фулбека, центрального півзахисника, атакувального хавбека або вінгера, а також нападника.

Комо, який нещодавно забезпечив собі підвищення до Серії А під керівництвом Сеска Фабрегаса, демонструє амбітні наміри й прагне закріпитися серед найкращих клубів Італії.