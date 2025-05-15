Італія

"Россонері" програли у фіналі Кубка Італії.

Генеральний директор Мілана Джорджо Фурлані підбив підсумки сезону для "россонері" після поразки у фіналі Кубка Італії від Болоньї (0:1). Його слова наводить Sport Mediaset.

"Насамперед хочу привітати Болонью з історичним досягненням для клубу та міста. Але я не можу заперечувати, що цей сезон провальний для нас. Попри виграний Суперкубок, ми однаково далеко від тих цілей, які ставили на початку сезону.

Залишилося два матчі в чемпіонаті, тож ми спробуємо завершити сезон якнайкраще, навіть якщо ми далекі від здійснення наших цілей. Ми поділяємо розчарування наших вболівальників.

Я, як фанат і тепер як директор Мілана, мушу визнати, що було зроблено багато помилок. Треба рухатися вперед, виправляти їх і повертатися туди, де ми маємо бути", – сказав Фурлані.

Раніше Сержіу Консейсан прокоментував поразку від Болоньї.