Італія

"Россонері" провалили сезон.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан прокоментував поразку від Болоньї (0:1) в фіналі Кубка Італії. Цитує португальського фахівця Sport Mediaset.

"Перший тайм був рівним, забити перший гол було важливо. У другому таймі ми могли зробити більше. Ми повинні привітати суперника, але після їхнього голу ми грали слабко. Нам слід було зробити більше.

Ми постараємося гідно завершити чемпіонат, починаючи з матчу проти Роми. Це прикро для вболівальників, це розчарування для всіх, але результат таких матчів визначають деталі.

Перед матчем я прийняв кілька рішень, намагаючись бути послідовним із самим собою і з підготовкою, яку ми провели до цього матчу. Ми знаємо, що не спрацювало, але це частина футболу.

Ми занадто часто діяли поспішно, виходячи з оборони. У першому таймі ми діяли непогано, але потім, безумовно, могли б зіграти краще. Ми розчаровані тим, що втратили можливість завоювати титул", — сказав Консейсан.

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