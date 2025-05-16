Італія

Англієць повернеться до Риму.

Керівництво Мілана не збирається оформлювати повноцінний трансфер нападника Теммі Абрагама. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 27-річний англієць, права на якого належать Ромі, не вразив босів "россонері" та повернеться до римського клубу, хоча в орендній угоді був пункт про можливий викуп футболіста Міланом.

Зазначається, що в Римі Абрагам також надовго не затримається. Рома влітку збирається позубитися англійського форварда.

Чинна трудова угода гравця "вовками" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Теммі Абрагам відіграв за Мілан 45 матчів, забив десять голів та віддав сім результативних передач.