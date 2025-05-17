Італія

Сеск Фабрегас наполягає на трансфері Єремая Ернандес ще з січня.

Італійський клуб Комо має намір активувати викупну клаусулу за молодого нападника Депортіво Єремая Ернандеса, яка перевищує 30 мільйонів євро. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Головний ініціатор трансферу — головний тренер Комо Сеск Фабрегас, який ще у січні наполягав на підписанні 22-річного іспанця. Перемовини між сторонами тривають, нині вони зосереджені на погодженні особистих умов контракту.

У разі успішного завершення обговорень Єремай може стати одним із найдорожчих підписань в історії клубу. Сам гравець також відкритий до переходу, але вирішальним етапом стане узгодження контрактних деталей.

У поточному сезоні Єремай провів за Депортіво в другому дивізіоні Іспанії 36 матчів, в яких він забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.