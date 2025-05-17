Італія

Але перетнутись із батьком у черговому клубі навряд чи вийде.

Португальський нападник Франсішку Консейсан перед початком осінньої частини поточної кампанії став гравцем туринського Ювентуса на правах оренди з Порту за 7 млн євро.

Однак це було ще за часів роботи Тіаго Мотти на посаді головного тренера "зебр", тоді як за Ігора Тудора 22-річний виконавець не користується попитом під час обрання стартового складу.

Усе це наштовхнуло Юве на думку, що виплачувати 30 млн євро за повноцінний трансфер гравця було б невдалим використанням коштів під час прийдешньої трансферної кампанії.

Проте Консейсан-молодший усе одно може залишитись у Італії — його запропонували для підписання Мілану, у якому наразі працює батько гравця Сержіу Консейсан.

Але й позиції керманича в "россонері" на своїй посаді не найкращі, тож повторити досвід сімейної співпраці зразка часів у Порту буде надзвичайно складно.

У Франсішку тим часом п’ять голів та п’ять гольових передач у 35 матчах за Ювентус.