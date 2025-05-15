Італія

Португальці не вразили Мілан.

Головний тренер італійського Мілана Сержіу Консейсан залишить чинну посаду по завершенню поточного сезону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" наразі знаходиться в активному пошуку заміни для Консейсана.

Також зазначається, що орендований у Челсі Жуан Феліш не вразив босів міланського клубу і по завершенню угоди відправиться назад до Лондону.

Наразі Мілан посідає 8-е місце в Серії А, набравши 60 очок після 36 зіграних турів. Напередодні "россонері" поступилися Болоньї (0:1) у фіналі Кубка Італії.

Цього сезону Жуан Феліш відіграв за Мілан 19 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.