Італія

Італієць хоче тренувати.

Колишній захисник туринського Ювентуса та збірної Італії Леонардо Бонуччі висловився про своє майбутнє у футболу після завершення ігрової кар'єри. Його слова наводить Джанлука Ді Марціо.

"Ідея полягає в тому, щоб почати тренувати якомога швидше, я вчуся. Моя мета — тренувати великий клуб, але дійти до цього крок за кроком. Очевидно, що обов'язки відрізнятимуться від тих, що я виконував, коли був гравцем.

Повернення в Ювентус? Одного разу мрією буде стати тренером Ювентуса або збірної Італії. Ви завжди прагнете максимуму, чи не так? Усі знають: я завжди був вболівальником Ювентуса, і для мене це найвище прагнення.

Сьогодні я насолоджуюся тим шляхом, який я пройшов зі збірною до 20 років, а далі подивимося, що чекає на мене в майбутньому", — сказав Бонуччі.

Леонардо Бонуччі завершив ігрову кар'єру влітку минулого року. Італієць найбільш відомий за виступами у складі Ювентуса, за який провів понад 500 матчів і став дев'ятиразовим переможцем Серії А. Також разом зі збірною Італії він ставав чемпіоном Європи у 2021 році.