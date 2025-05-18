Італія

Суперечлива заява хорватського фахівця.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор висловився перед матчем 37 туру італійської Серії А з Удінезе. Його слова наводить tuttomercatoweb.

"Зрозуміло, що завжди потрібно бути вимогливим, що Ювентус повинен завжди перемагати. Я перший, хто це усвідомлює, але команда віддала все, що могла, враховуючи, що, коли я прийшов, вони були в ямі, причому глибокій.

Для мене ми добре попрацювали, враховуючи проблеми, які в нас були за сорок днів. Іноді ми забуваємо, але в нас ніколи не було Гатті, Коопмейнерса, Їлдиза на дві гри поспіль. Ми двічі грали тайм на одного гравця менше: це не дрібниці.

Загалом ми відмінно попрацювали: у нас було три перемоги вдома, на виїзді ми грали з трьома прямими конкурентами. Гра з Пармою проходила в контексті двох виїзних ігор: на мій погляд, ми не заслуговували на поразку", — заявив Тудор.