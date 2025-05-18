Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та Мілан.

Римська Рома та Мілан зіграють на Стадіо Олімпіко в тридцять сьомому турі італійської Серії A.

Клаудіо Раньєрі, після поразки від бергамаської Аталанти (1:2), використав із перших хвилин Салемакерса та Паредеса до півзахисту. Артем Довбик стартує з лави для запасних.

Сержіу Консейсан, на тлі поразки у фіналі Кубка від Болоньї (0:1), залучив до стартового складу Мусу та Лофтус-Чіка до центральної вісі, тоді як Сантьяго Хіменес та Феліш зіграють у атаці.

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Паредес, Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Суле — Шомуродов.

Запасні: Де Марці, Голліні, Ренсх, Пеллегріні, Довбик, Абудлхамід, Гуммельс, Дібала, Нельссон, Гурна-Дуат, Салах-Еддін, Бальданці, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.



Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Муса, Рейндерс, Лофтус-Чік, А. Хіменес — Пулішич, Феліш — С. Хіменес.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Йович, Леау, Емерсон, Флоренці, Тіав, Фофана, Терраччано, Камарда, Абрагам, Соттіль.



Гра Рома — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.