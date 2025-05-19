Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 травня 2025 року.

Міланський Інтер у матчі 37 туру італійської Серії А на своєму полі зіграв унічию проти римського Лаціо (2:2).

Команда Сімоне Індзагі у важкому першому таймі майже без гольових моментів на обидві команди зуміла відкрити рахунок перед самою перервою.

Однак колектив Марко Бароні вже посеред другої половини зустрічі зумів відігратись, проте "змії" невдовзі знову вийшли вперед.

І коли омріяна Інтером перемога вже була надзвичайно близькою, а в паралельному матчі Наполі грав унічию проти Парми, що виводило "нерадзуррі" на чисту першу сходинку перед останнім туром, вони привезли собі пенальті, який реалізували гості.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Лаціо у рамках 37-го туру італійської Серії А-2024/25:

Інтер — Лаціо 2:2

Голи: Біссек, 45+2, Думфріс, 80 — Педро, 71, 90 (пен.)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (Зелінські, 90+1) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Залевські, 90+1), Мхітарян (Арнаутович, 90+1), Дімарко (Аугусто, 67) — Тюрам, Таремі (Корреа, 56).

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла (Жиго, 90+7), Романьйолі, Тавареш (Хісай, 65) — Ровелла, Гендузі — Ісаксен (Педро, 52), Весіно, Діа — Кастельянос.

Попередження: Чалханоглу — Кастельянос, Хіла