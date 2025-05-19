Італія

Півзахисник Роми прокоментував перемогу над Міланом.

Напередодні Рома обіграла Мілан у домашньому поєдинку в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Рома — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "вовків" Леандро Паредес прокоментував виступ власної команди.

"Забити такий м’яч сьогодні — це неймовірне відчуття. А грати тут перед своїми дітьми на цьому стадіоні — це взагалі щось особливе.

Ліга чемпіонів? Ми постараємось з усіх сил, у нас є велика можливість себе показати з найкращого боку наступної неділі", — заявив аргентинський виконавець.

У заключному турі Рома гостюватиме в Торіно.