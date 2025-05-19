Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Пармою.

У домашньому поєдинку в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A напередодні туринський Ювентус обіграв фріульський Удінезе.

Ювентус — Удінезе 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Ігор Тудор прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні була хороша гра проти добре підготовленого Удінезе, проти якого ніколи не буває легко грати. Я вітаю своїх хлопців, але тепер не вистачає останнього кроку, ми повинні добре підготуватись до Венеці.

Наступний тиждень для нас буде таким самим, як і той, що щойно закінчився. Не потрібно так сильно працювати над мотивацією команди, бо вона вже достатня. Краще потрібно працювати над грою.

Сьогодні мені сподобався виступ кожного нашого футболіста, і я побачив чудовий матч проти сильної, добре підготовленої команди.

Влахович? Він дуже сильний гравець, але коли ти нападник у світі футболу, ти знаєш, що якщо ти не забиваєш голи, усі говорять про тебе. Сьогодні він вийшов на поле з серцем, провів хорошу гру і забив гарний гол.

Але зараз не час думати про такі речі, як майбутнє наших футболістів у клубі, бо залишився останній важливий матч сезону", — заявив хорватський фахівець.

У заключному турі туринський Ювентус гостюватиме у Венеції.