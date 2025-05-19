Італія

Результати матчів Серії А.

В Італії завершились матчі 37-го туру Серії А.

Верона та Комо поділили очки — 1:1. Підопічні Фабрегаса перервали свою шестиматчеву виграшну серію.

Верона — Комо 1:1

Голи: Лазович, 70 - Какере, 29

Верона: Монтіпо — Гіларді, Коппола, Валентіні — Чачуа, Давідович, Сердар, Брадарич — Бернеде — Сарр, Тенгстедт

Комо: Бюте — ван дер Бремпт, Гольданіга, Кемпф, Морено — Перроне, Да Кунья — Пас, Какере, Стрефецца — Дувікас

Попередження: Берарді, Давідович — Перроне, Какере, Гольданіга.

Кальярі розгромив Венецію, яка в останньому турі спробує зачепитись за збереження місця в еліті в матчі з Ювентусом.

Кальярі — Венеція 3:0

Голи: Міна, 11, Пікколі, 41, Дейола, 71

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа, Адопо, Макумбу, Дейола, Ауджелло — Лувумбу, Пікколі

Венеція: Раду — Шінгтьєнн, Ідзес, Канде — Дзербін, Перес, Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Еллертссон — Єбоа, Орістаніо (Гютк'єр, 32)

Попередження: Дейола — Ідзес.

Лечче мінімально здолало Торіно — 1:0.

Лечче - Торіно 1:0

Гол: Рамадані, 46

Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Галло — П'єрре (Рамадані, 45), Кулібалі — Ндрі, Гельгасон, Моренте — Крстович

Торіно: Мілінкович-Савич — Дембеле, Мазіна, Маріпан, Бірагі — Річчі, Казадеї — Лазаро, Влашич, Гінейтіс — Адамс

Попередження: Моренте — Лазаро.

Емполі без Віктора Коваленка виграла на виїзді у Монци — 3:1.

Монца — Емполі 1:3

Голи: Бірінделлі, 30 — Коломбо, 49, Віті, 51, Піцціньякко, 59 (автогол).

Фіорентина обіграла Болонью 3:2 та вийшла на сьоме місце, опустивши сьогоднішнього суперника на восьме.

Фіорентина - Болонья 3:2

Голи: Парізі, 13, Річардсон, 67, Кін, 32 - Даллінга, 61, Орсоліні, 79

Фіорентина: де Хеа — Комуццо (Понграчич, 39), Марі, Раньєрі, Парізі — Мандрагора, Річардсон — Додо, Фаджолі, Госенс — Кін

Болонья: Скорупські — Калабрія, Казале, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Фройлер — Камб'ягі, Фаббіан, Ндоє — Кастро (Даллінга, 46)

Попередження: Раньєрі, Госенс, Парізі, Мандрагора — Ндоє

Вилучення: Міранда, 88.

Ювентус розібрався з Удінезе — 2:0.

Ювентус - Удінезе 2:0

Голи: Гонсалес, 61, Влахович, 88

Ювентус: Ді Грегоріо — Вейга, Келлі, Камб'язо — Кошта, Маккенні, Локателлі, Гонсалес — Консейсан, Їлдиз — Коло Муані

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Соле — Ехізібує, Еккеленкамп, Карлстрем, Камара (Земура, 29) — Ловрич (Модешту, 60), Саррага — Девіс

Попередження: Камара, Ловрич, Крістенсен.