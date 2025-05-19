Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 травня 2025 року.

Туринський Ювентус у матчі 37 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв фріульский Удінезе (2:0).

Команді Ігора Туда були конче необхідні три залікові бали для продовження боротьби за місце в Лізі чемпіонів УЄФА.

Однак колектив з Удіне годину давав гідну відсіч атакам суперників, які домінували на футбольному полі.

Проте зрештою Юве таки відкрив рахунок, і оскільки з оборони гості так і не вийшли, то згодом пропустили й удруге.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Удінезе в рамках 37-го туру італійської Серії А-2024/25:

Ювентус — Удінезе 2:0

Голи: Гонсалес, 61, Влахович, 88

Ювентус: Ді Грегоріо — Вейга, Келлі, Камб'язо — Кошта, Маккенні, Локателлі, Гонсалес — Консейсан, Їлдиз — Коло Муані

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Соле — Ехізібує, Еккеленкамп, Карлстрем, Камара (Земура, 29) — Ловрич (Модешту, 60), Саррага — Девіс

Попередження: Камара, Ловрич, Крістенсен.