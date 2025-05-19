Італія

Ювілейним для досвідченого спеціаліста був домашній матч Роми проти Мілана.

Протистояння Рома — Мілан у 37-му турі Серії А-2024/25 було ювілейним для керманича господарів поля Клаудіо Раньєрі.

Рома — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу 18.05.2025

За даними офіційного сайту турніру, 73-річний італієць досягнув позначки в 500 поєдинків чемпіонату країни в якості тренера. Повідомляється, що він є 12-м спеціалістом, якому це вдалося.

У неділю, 18 травня, із моменту відповідного дебюту Раньєрі в Серії А виповнилося 34 роки і 251 день (Кальярі* — Інтер 0:3, 09.09.1990). Це є найбільшим проміжком часу між першим і 500-м матчами турніру для тренерів.

Зазначимо, що клуби під керівництвом Клаудіо (Кальярі, Наполі, Фіорентина, Парма, Ювентус, Рома, Інтер і Сампдорія) мають 211 перемогу, 146 нічийних результатів і 143 поразки в поєдинках чемпіонату Італії.

Спеціаліст залишить посаду головного тренера Роми після завершення сезону-2024/25.