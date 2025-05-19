Італія

Керманич Роми прокоментував перемогу над Міланом.

Рома напередодні обіграла Мілан у домашньому поєдинку в рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Рома — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ власної команди.

"Я досі на адреналіні! Приємно, коли тебе цінують твої вболівальники. Ми починали цей сезон дуже важко, але команда ніколи не розпадалась. Ми працювали як одна механізм, і я дякую своїм гравцям за це. Це справді було нелегко зробити в такій ситуації. Я радий за них, за вболівальників, за президента клубу.

Я завжди працював заради цих емоцій, негативних чи позитивних, байдуже. Але так, позитивні емоції все ж таки більш приємні.

Я вже говорив раніше, що хлопці повірили в мене з першого дня, бо вони знали, що я за людина. Я попросив їх допомогти мені, потім я попросив допомоги у спільноти, і зрештою я дав їм упевненість.

Моральний дух команди був на дні, але потроху ми піднялись. Ми грали однаково важко і в Неаполі, і в Лондоні проти Тоттенгема ... Але це ті речі, які мені подобаються. Я завжди просив команду боротись до кінця та залишати поле з усвідомленням того, що вони віддали всі сили. Крок за кроком ми збирали докупи ці 19 позитивних результатів.

Ліга чемпіонів? Я вірю лише у важку та сумлінну працю. Ми не повинні турбуватися про результати інших команди. Завжди є інша гра, інша філософія, і ми повинні бути готові до цього.

Я знаю, що ми поїдемо до Турину грати проти компактної і агресивної команди, щоб спробувати зіграти в свою гру. Тоді, урешті-решт, ми побачимо, що нам удасться зробити. Нічого не закінчено, поки не закінчено", — заявив італійський фахівець.

У заключному турі Рома гостюватиме в Торіно.