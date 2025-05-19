Італія

"Россонері" залишилися без єврокубків на кампанію-2025/26.

Внаслідок поразки в 37-му турі Серії А-2024/25 Мілан втратив усі шанси фінішувати в топ-6.

Рома — Мілан 3:1 Відео голів та огляд матчу 18.05.2025

"Россонері" з 60-ма очками (17В, 9Н, 11П; 59:43) зараз ідуть дев'ятими в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Завершити сезон підопічні Сержіу Консейсана можуть не вище сьомої сходинки.

Поза топ-6 гранд опиниться вперше з 2016 року. У Серії А-2015/16 Мілан фінішував сьомим, набравши 57 залікових балів (15В, 12Н, 11П; 49:43).

Нагадаємо, що найгіршим результатом "россонері" в XXI столітті є виступ у сезоні-2014/15, коли вони з 52-ма очками (13В, 13Н, 12П; 56:50) завершили чемпіонат десятими.

Раніше повідомлялося, що Мілан уже шукає заміну нинішньому головному тренеру Консейсану. Раніше гранд також поступився Болоньї у фіналі Кубка Італії.