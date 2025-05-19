Італія

Спеціаліст може залишитися в Бергамо.

Аталанта має намір зберегти свого головного тренера Джан П'єро Гасперіні, передає журналіст Ніколо Скіра.

За даними Скіри, 67-річний італієць отримав від "нерадзуррі" наступну пропозицію: продовження контракту до кінця червня 2027-го, яке включатиме опцію на ще один рік і суттєве збільшення зарплати. Клуб із Бергамо зараз очікує на остаточне рішення спеціаліста.

Гасперіні став справжньою легендою Аталанти, яку очолив влітку 2016 року. Із того часу під його керівництвом клуб Серії А провів 438 матчів у всіх турнірах і виграв Лігу Європи-2023/24.

Поточна кампанія чемпіонату Італії є третьою найкращою за очками для "нерадзуррі" у XXI столітті.