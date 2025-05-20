Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 19 травня 2025 року.

Брайтон у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі вирвав перемогу над Ліверпулем (3:2).

Команда Арне Слота відкрила рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Гарві Елліотта. Однак на 32 хвилині Ясін Аярі зрівняв цифри на табло, але ще до перерви "червоні" знову вийшли вперед завдяки голу Домініка Собослаї.

У середині другого тайму Каору Мітома вивів "чайок" вперед, а на 85 хвилині Джек Гіншелвуд приніс перемогу колективу Фабіана Гюрцелера.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Ліверпуль у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Брайтон — Ліверпуль 3:2

Голи: Аярі, 32, Мітома, 69, Гіншелвуд, 85 — Елліотт, 9, Собослаї, 45+1.

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, Вебстер, ван Геке, Еступіньян — Балеба, Аярі (О’Райлі, 74) — Мінте (Гіншелвуд, 84), Груда (Д. Гомес, 73), Адінгра (Мітома, 65) — Велбек (Говелл, 83).

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Кванса, Конате, Цимікас — Елліотт, Гравенберх, Собослаї (Діас, 63) — Салах, К'єза (Нуньєс, 63), Гакпо (Діас, 63).

Попередження: Вебстер.