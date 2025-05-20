Італія

Президент клубу й нинішній керманич перебувають не в найкращих стосунках.

Спортивний директор Наполі Джованні Манна визначився з головним кандидатом на посаду головного тренера клубу на випадок якщо Антоніо Конте вирішить піти після завершення сезону-2024/25.

За даними журналіста Ніколо Скіри, замінити Конте в Неаполі може Массіміліано Аллегрі. Нинішній керманич "адзуррі" й президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс перебувають не в найкращих стосунках.

Представники Аллегрі надали можливість підписати дворічний контракт з опцією на ще один сезон. Спеціаліст не має робочого місця з травня 2024-го, відколи залишив Ювентус.

Угоду Наполі з Конте розраховано до кінця червня 2027 року. Зараз неаполітанці ведуть боротьбу за Скудетто.

"Адзуррі" йдуть першими в турнірній таблиці Серії А, маючи 79 очок після 37-ми зіграних матчів, тоді як Інтер із 78-ма заліковими балами перебуває на другій сходинці. Наступної п'ятниці, 23 травня, Наполі прийматиме Кальярі, а "нерадзуррі" гостюватимуть у Комо.