Італія

Новоспечений тренер готується до великих викликів.

Легендарний колишній футболіст Алессандро Дель П'єро на початку поточного сезону вирішив розпочати відвідування курсу із здобуття ліцензії УЄФА Pro — найвищого тренерського сертифікату, серед наявних в Європі.

І ось, після 240 годин занять у авдиторіях та на футбольному полі, іспити та захист дисертації, новоспечений керманич отримав те, за чим ішов увесь цей час.

"Від сьогодні ви можете називати мене Містер. Дякую FIGC і всім викладачам, які супроводжували мене на цьому курсі, я вдячний всім людям, які співпрацювали і розділили зі мною цей важкий тренувальний шлях.

І особлива подяка моїм дітям і дружині за підтримку, яку вони надавали мені протягом усіх цих років навчання, і за чудовий сюрприз, який вони зробили мені сьогодні у Флоренції, з'явившись на захисті моєї дисертації, яка містить важливу частину мого професійного і людського досвіду, а також мого бачення футболу і ролі тренера. Дякую!", — прокоментував важливу подію у житті італієць.

Нагадаємо, що Дель П’єро на певному етапі прогнозували роботу на чолі туринського Ювентуса, якому він свого часу присвятив 19 років професійної кар’єри футболіста.