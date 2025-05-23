Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Комо та міланський Інтер.

Комо та міланський Інтер зіграють у заключному турі італійської Серії A на Стадіо Джузеппе Сінігалья.

Сеск Фабрегас, після нічиєї проти Верони (1:1), залучив до стартового складу Рейну до рамки воріт, тоді як ван дер Бремпт, Смолчич та Вальє гратимуть у обороні.

Сімоне Індзагі, на тлі нічиєї проти римського Лаціо (2:2), використав із перших хвилин де Врея та Аугусто в трійці центральних захисників, тоді як Дарміан, Чалханоглу та Асллані гратимуть у півзахисті, а Корреа та Залевські розташуються під нападником.

Комо: Рейна — Войвода, ван дер Бремпт, Смолчич, Вальє — Какере, Перроне, Да Кунья — Пас, Дувікас, Стрефецца.

Запасні: Вігоріто, Бюте, Кемпф, Йовіне, Аллі, Габріеллоні, Кутроне, Джек, Фадера, Морено, Іконе, Енгельгардт, Браунедер, Асон.



Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Аугусто — Дарміан, Чалханоглу, Асллані, Дімарко — Корреа, Залевські — Таремі.