Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та сардинський Кальярі.

Неаполітанський Наполі та сардинський Кальярі зіграють у останньому турі італійської Серії A на стадіоні Дієго Армандо Марадона.

Антоніо Конте, після нічиєї проти Парми (0:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Давіде Нікола, на тлі перемоги над Венецією (3:0), залучив до стартового складу Шеррі до рамки воріт, тоді як Віола гратиме в нападі.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера, Спінаццола — Політано, Замбо-Ангісса, Гілмор, Мактоміней — Распадорі, Лукаку.

Запасні: Контіні, Скуффет, Буонджорно, Жезус, Нерес, Окафор, Біллінг, Марін, Сімеоне, Нгонге, Газа, Маццоккі, Лоботка.



Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа, Адопо, Макумбу, Дейола, Ауджелло — Віола, Пікколі.