Італія

42-річний голкіпер завершив кар’єру вилученням у грі проти Інтера.

Хосе "Пепе" Рейна, воротар італійського Комо, отримав червону картку у матчі 38-го туру Серії А проти міланського Інтера. Вилучення сталося на 45-й хвилині за рахунку 0:1 на користь гостей.

Цей поєдинок став останнім у професійній кар’єрі 42-річного іспанця, який оголосив про завершення виступів після завершення поточного сезону.

У сезоні-2024/25 Рейна провів 12 матчів, у яких пропустив 14 м’ячів і двічі залишав свої ворота "сухими".

Його кар’єра охоплює понад два десятиліття, включаючи виступи за Ліверпуль, Наполі, Баварію та інші клуби, а також перемоги зі збірною Іспанії на Євро-2008, Євро-2012 і ЧС-2010.