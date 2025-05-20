Іспанія

Один із символів золотого покоління збірної Іспанії вирішив повісити рукавиці на цвях у 42 роки.

Іспанський голкіпер Пепе Рейна оголосив про завершення професійної кар'єри. Про своє рішення 42-річний футболіст повідомив в ефірі Movistar, зазначивши, що остаточно визначився ще у січні після розмови з дружиною.

Вихованець Барселони, Рейна зіграв за рідний клуб 49 матчів, але найяскравіші роки провів у складі Ліверпуля, де виграв Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок Англії та Суперкубок Європи. У подальшій кар’єрі також виступав за Наполі, Баварію, Мілан, Лаціо, Вільярреал і завершив професійний шлях у складі італійського Комо. У поточному сезоні Серії А він провів 11 матчів.

На міжнародному рівні Рейна став частиною легендарної збірної Іспанії, яка двічі вигравала чемпіонат Європи (2008, 2012) та святкувала перемогу на чемпіонаті світу 2010 року. За національну команду Іспанії воротар провів 36 поєдинків.

Раніше повідомлялось, що Пепе Рейна провів 200 матчів у Серії А.