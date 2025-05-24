Італія

Італієць записав своє ім’я в історію після тріумфу з Наполі у сезоні-2024/25.

У рамках останнього туру італійської Серії А Наполі впевнено обіграв Кальярі з рахунком 2:0 та виграв чемпіонський титул сезону-2024/25.

Таким чином, головний тренер неаполітанців Антоніо Конте став першим тренером в історії італійської Серії А, який зумів здобути чемпіонський титул із трьома різними клубами.

У нинішньому сезоні він привів Наполі до скудетто, додавши цей трофей до перемог із Ювентусом та Інтером.

Раніше Конте тричі вигравав чемпіонат Італії з туринським «Ювентусом» (у сезонах-2011/12, 2012/13 та 2013/14), а також одного разу з міланським Інтером (2020/21). Тепер до цього списку приєднався Наполі — сезон 2024/25 став п’ятим чемпіонським у тренерській кар’єрі Конте.

За кількістю титулів в Серії А Антоніо Конте поступається лише легендарним Джованні Трапаттоні (7 перемог) і Массіміліано Аллегрі (6).