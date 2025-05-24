Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 23 травня 2025 року.

Міланський Інтер у матчі 38 туру італійської Серії А на виїзді обіграв Комо (2:0).

Команда Сімоне Індзагі, щоб залишити собі хоч якісь сподівання на захист чемпіонського титулу, мала обігравати колектив Сеска Фабрегаса на його полі.

У підсумку "змії" своєї завдання виконали напрочуд упевнено, і навіть зіпсували останній матч у кар’єрі легендарному воротарю Пепе Рейні, але із скудетто це жодним чином не допомогло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Комо — Інтер у рамках 38-го туру італійської Серії А-2024/25:

Комо — Інтер 0:2

Голи: де Врей, 21, Корреа, 50

Комо: Рейна — Войвода, ван дер Бремпт (Йовіне, 81), Смолчич, Вальє — Какере, Перроне (Енгельгардт, 53), Да Кунья — Пас (Іконе, 81), Дувікас (Кутроне, 53), Стрефецца.

Інтер: Зоммер — Біссек (Ачербі, 60), де Врей, Аугусто — Дарміан, Чалханоглу (Барелла, 60), Асллані, Дімарко (Думфріс, 60) — Корреа, Залевські (Топалович, 80) — Таремі (Арнаутович, 73).

Попередження: Рейна — Чалханоглу, Залевські, де Врей

На 45-й хвилині був вилучений Хосе Рейна (Комо) (грубе порушення).