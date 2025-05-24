Італія

Наполі — чемпіон Італії!

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про перемогу в італійській Серії А сезону-2024/25. Його слова наводить DAZN.

"Це щось фантастичне і прекрасне. Чесно кажучи, сьогодні, коли ми приїхали на стадіон, було важко стримувати емоції. Скільки там було людей: але якби ми розчарували наших вболівальників, це було б те, що ми б носили з собою ще довгий час.

Ці хлопці були фантастичними, сьогодні був шалений тиск, і ми вийшли на матч найкращим чином. У нас був видатний чемпіонат, але це заслуга цих хлопців, особливо тих, хто виграв чемпіонат два роки тому і посів десяте місце в минулому році.

Це був найбільш непередбачуваний, складний і напружений чемпіонат, але ми впоралися з тиском.

Безумовно, це було найнесподіванішим і найважчим, найстимулюючим викликом: приїхати в Неаполь після десятого місця і спробувати повернути все після того, як воно розвалилося, спробувати переконати деяких гравців залишитися, це було нелегко. Якщо ми подивимося на початок, 0-0 з Моденою, це означає, що ми зробили щось сенсаційне, і за це потрібно віддати належне хлопцям.

Мені був потрібен цей виклик у Неаполі. Тепер ми всім насолоджуємося, у мене чудові стосунки з президентом і з родиною. У нас була можливість пізнати один одного, і тепер, врешті-решт, ми всі разом святкуємо: ми два переможці, можливо, по-різному, але ми переможці", — заявив Конте.