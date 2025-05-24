Італія

Наполі — чемпіон Італії!

Президент новоспеченого чемпіона Італії Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про майбутнє головного тренера команди Антоніо Конте. Його слова наводить DAZN.

"Чи залишиться Конте в Наполі? Ніколи не кажи "ніколи". У тренерів є своя думка, яку слід поважати. Не потрібно ніколи зобов'язувати когось, змушувати, навіть якщо є контракти. Однак я був би дуже радий, якби він спробував свої сили в Лізі чемпіонів. Антоніо зробив чудову роботу", — заявив Де Лаурентіс.

Зазначимо, що Антоніо Конте в дебютному сезоні на чолі Наполі привів неаполітанську команду до взяття Скудетто.

Раніше сам Конте висловився щодо свого майбутнього в Наполі.