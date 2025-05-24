Французький клуб чинитиме опір щосили.
Роберто Де Дзербі, getty images
24 травня 2025, 23:19
Кандидатура Роберто Де Дзербі є цікавою для керівництва Мілана, яке підшукує нового тренера для свого футбольного проєкту. Однак роздобути його буде вкрай непросто — Марсель чинить опір щосили.
Керівництво Марселя в особі Франка Маккурта робить велику ставку на Де Дзербі напередодні виступів у Лізі чемпіонів, куди Марсель повертається, посівши друге місце в чемпіонаті.
Заради цього буде збільшено бюджет — загалом, Марсель поступово будують саме навколо цього фахівця.
Раніше повідомлялося, що Марсель націлився на Сане.