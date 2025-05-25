Кеннетт Тейлор може продовжити кар'єру в Серії А.
Кеннетт Тейлор, Getty Images
25 травня 2025, 18:57
Новоспечений чемпіон Італії Наполі робить перші кроки щодо посилення складу перед стартом чергового сезону.
23-річний півзахисник нідерландського Аякса Кеннетт Тейлор є одним із головних претендентів на підписання контракту з новою командою.
У п'ятницю агенти гравця були помічені на стадіоні в Неаполі, де місцева команда відсвяткувала перемогу над Кальярі і взяла чемпіонство. Ціна Тейлора в 25-30 мільйонів євро є основною перешкодою його переходу.
У поточному сезоні Тейлор, який виступає переважно в центрі поля, провів 52 матчі у всіх турнірах, забив 15 голів і віддав 8 результативних передач.