Італія

Кеннетт Тейлор може продовжити кар'єру в Серії А.

Новоспечений чемпіон Італії Наполі робить перші кроки щодо посилення складу перед стартом чергового сезону.

23-річний півзахисник нідерландського Аякса Кеннетт Тейлор є одним із головних претендентів на підписання контракту з новою командою.

У п'ятницю агенти гравця були помічені на стадіоні в Неаполі, де місцева команда відсвяткувала перемогу над Кальярі і взяла чемпіонство. Ціна Тейлора в 25-30 мільйонів євро є основною перешкодою його переходу.

У поточному сезоні Тейлор, який виступає переважно в центрі поля, провів 52 матчі у всіх турнірах, забив 15 голів і віддав 8 результативних передач.