Італія

Судячи з усього, італієць знову змінить команду.

Антоніо Конте найближчим часом залишить посаду головного тренера Наполі. Про це інформує відомий журналіст Джанлука ді Марціо.

Зазначається, що Конте і Наполі розійдуться в хороших стосунках. Причини відходу тренера з команди пов'язані не тільки з трансферними питаннями.

Як відомо, Наполі днями став чемпіоном Італії. Команда Конте випередила Інтер на один заліковий бал.

Після відходу Антоніо Конте Наполі планує призначити на посаду головного тренера Массіміліано Аллегрі. Цей фахівець уже близько року не має команди після відходу з Ювентуса.

Раніше Де Лаурентіс підтвердив інтерес Наполі до Де Брюйне.