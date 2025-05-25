Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Торіно та римська Рома.

Торіно та Рома зіграють у тридцять восьмому турі італійської Серії A на Олімпійському стадіоні в Турині.

Паоло Ванолі, після поразки від Лечче (0:1), залучив до стартового складу Ельмаса ліворуч в атаці.

Клаудіо Раньєрі, на тлі перемоги над Міланом (3:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців з Артемом Довбиком на лаві запасних.

Торіно: Мілінкович-Савич — Дембеле, Маріпан, Мазіна, Бірагі — Річчі, Казадеї — Лазаро, Влашич, Ельмас — Адамс.

Запасні: Палеарі, Доннарумма, Коко, Валюкевич, Каччамані, Далла Векк’я, Гінейтіс, Ілич, Ількхан, Перчун, Лінетті, Педерсен, Габелліні, Карамо, Санабрія.



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Крістанте, Анхеліньйо — Суле — Шомуродов.

Запасні: Де Марці, Голліні, Ренсх, Довбик, Абудлхамід, Гуммельс, Нельссон, Гурна-Дуат, Салах-Еддін, Бальданці, Пізіллі, Ель Шаараві.



Гра Торіно — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.