Іспанія

На рахунку француза 31 гол.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе виграв бомбардирські перегони Ла Ліги.

Француз забив 31 гол у чемпіонаті Іспанії у своєму дебютному сезоні за "вершкових", випередивши Роберта Левандовські з Барселони на чотири м'ячі.

Третім у списку голеадорів став Анте Будімір з Осасуни (21), четверте місце залишилося за Александером Серлотом з Атлетіко (20), а замкнув п'ятірку Айосе Перес із Вільярреала (19).

Кіліан Мбаппе перейшов у Реал влітку минулого року з ПСЖ на правах вільного агента.

Загалом на рахунку форварда 43 голи в 56 матчах за мадридців у нинішній кампанії у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ямал — найкращий асистент Ла Ліги сезону-2024/25.