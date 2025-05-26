На рахунку француза 31 гол.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
26 травня 2025, 00:13
Нападник Реала Кіліан Мбаппе виграв бомбардирські перегони Ла Ліги.
Француз забив 31 гол у чемпіонаті Іспанії у своєму дебютному сезоні за "вершкових", випередивши Роберта Левандовські з Барселони на чотири м'ячі.
Третім у списку голеадорів став Анте Будімір з Осасуни (21), четверте місце залишилося за Александером Серлотом з Атлетіко (20), а замкнув п'ятірку Айосе Перес із Вільярреала (19).
Кіліан Мбаппе перейшов у Реал влітку минулого року з ПСЖ на правах вільного агента.
Загалом на рахунку форварда 43 голи в 56 матчах за мадридців у нинішній кампанії у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Ямал — найкращий асистент Ла Ліги сезону-2024/25.