Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Венецією.

Напередодні туринський Ювентус обіграв Венецію в гостьовому матчі тридцять восьмого туру італійської Серії A та пробився до наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Венеція — Ювентус 2:3 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Ігор Тудор прокоментував виступ власної команди.

"Венеція для мене вже стала місцем проведення особливих матчів у тренерській кар’єрі. Два чи три роки тому, ще з Вероною, станом на початок перерви ми програвали 0:3, а потім зуміли переломити ситуацію, вигравши 3:4. Це був незабутній божевільний матч.

І навіть сьогодні це був матч, сповнений емоцій та шаленого адреналіну, ураховуючи важливість результату. Ми повністю заслужили на те, заради чого сюди й приїхали.

Усе, що я можу сказати з приводу власного майбутнього, це те, що все стане відомо вам дуже скоро. Не після клубного чемпіонату світу, а до нього. Нам усім ще потрібно трохи терпіння, і тоді все вирішиться.

Утім, спокійний. Я щасливий, тому що ми досягли нашої важливої спільної мети. Але ви також повинні прийняти життя тренера, яке завжди хитає з крайнощів у крайнощі. Результат говорить про тебе: хороший ти тренер чи ні.

Нелегко залишатись зосередженим лише на шляху, на зростанні, на тому, що ти хочеш бачити у своїй команді. Треба навчитись отримувати задоволення від роботи, навіть у труднощах. Тому що, чесно кажучи, якби ми сьогодні не виграли, для мене нічого б не змінилось: я все одно відчував би себе тим самим тренером.

Це найважливіша робота, яку я роблю над собою. Але, звичайно... коли ти перемагаєш, ти трохи більш щасливий", — заявив хорватський фахівець.

У підсумку туринський Ювентус завершив сезон на четвертій сходинці з 70 здобутими заліковими балами.