Італія

Керманич Лаціо прокоментував поразку від Лечче.

Напередодні римський Лаціо поступився Лечче в домашньому матчі тридцять восьмого туру італійської Серії A та залишився без єврокубків на наступний сезон.

Лаціо — Лечче 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "орлів" Марко Бароні прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли погану гру. Найбільше я шкодую про те, що не зміг передати хлопцям правильний настрій. Я усвідомлював важливість цього матчу, знав, що він може затьмарити все хороше, що було зроблено впродовж цього року.

Є багато гіркоти від цієї поразки, і я не буду приховувати — це моя відповідальність. Коли доходить до останнього туру, люди часто говорять про фінальний акорд, але я завжди казав, що саме за фінальною грою оцінюватимуть твою роботу. І сьогодні, особливо в першому таймі, ми виступили невдало.

Перспективна молодь приїхала до нас узимку, клуб у цьому плані зробив усе, що міг. Але проблема не в цьому. Боляче те, що ця окрема гра руйнує той шлях, який ми пройшли. Перше коло ми закінчили з 34 очками, а друге — із 31: переможного результату було б достатньо, щоб надати сезону кращого вигляду.

Але я не шукаю виправдань, це моя провина, якщо я не зміг дати гравцям зрозуміти, наскільки важливим був цей матч.

Протистояти закритим командам із добре вишикуваним захистом непросто. Потрібна якість в останньому пасі, у завершенні атак, і тут ми поплатились за марнотратство. Цифри говорять самі за себе, особливо коли ми зіткнулись із суперниками, які були добре організовані позаду.

Безумовно, тепер буде обговорення мого майбутнього з клубом. Сьогодні була надто важлива гра, щоб думати про щось інше, але з завтрашнього дня будуть певні оцінки.

Я завжди думав тільки про роботу з цією командою, і, за виключенням цього матчу, мені немає в чому дорікнути хлопцям. Вірніше, єдину критику в цьому випадку я роблю собі, через те, як пройшов сьогоднішній вечір", — заявив італійський фахівець.

У підсумку римський Лаціо завершив сезон на сьомій сходинці із 65 здобутими заліковими балами.