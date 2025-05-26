Керманич Лаціо прокоментував поразку від Лечче.
Марко Бароні, Getty Images
26 травня 2025, 13:09
Напередодні римський Лаціо поступився Лечче в домашньому матчі тридцять восьмого туру італійської Серії A та залишився без єврокубків на наступний сезон.
Лаціо — Лечче 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри головний тренер "орлів" Марко Бароні прокоментував виступ власної команди.
"Ми зіграли погану гру. Найбільше я шкодую про те, що не зміг передати хлопцям правильний настрій. Я усвідомлював важливість цього матчу, знав, що він може затьмарити все хороше, що було зроблено впродовж цього року.
Є багато гіркоти від цієї поразки, і я не буду приховувати — це моя відповідальність. Коли доходить до останнього туру, люди часто говорять про фінальний акорд, але я завжди казав, що саме за фінальною грою оцінюватимуть твою роботу. І сьогодні, особливо в першому таймі, ми виступили невдало.
Перспективна молодь приїхала до нас узимку, клуб у цьому плані зробив усе, що міг. Але проблема не в цьому. Боляче те, що ця окрема гра руйнує той шлях, який ми пройшли. Перше коло ми закінчили з 34 очками, а друге — із 31: переможного результату було б достатньо, щоб надати сезону кращого вигляду.
Але я не шукаю виправдань, це моя провина, якщо я не зміг дати гравцям зрозуміти, наскільки важливим був цей матч.
Протистояти закритим командам із добре вишикуваним захистом непросто. Потрібна якість в останньому пасі, у завершенні атак, і тут ми поплатились за марнотратство. Цифри говорять самі за себе, особливо коли ми зіткнулись із суперниками, які були добре організовані позаду.
Безумовно, тепер буде обговорення мого майбутнього з клубом. Сьогодні була надто важлива гра, щоб думати про щось інше, але з завтрашнього дня будуть певні оцінки.
Я завжди думав тільки про роботу з цією командою, і, за виключенням цього матчу, мені немає в чому дорікнути хлопцям. Вірніше, єдину критику в цьому випадку я роблю собі, через те, як пройшов сьогоднішній вечір", — заявив італійський фахівець.
У підсумку римський Лаціо завершив сезон на сьомій сходинці із 65 здобутими заліковими балами.