Італія

Півзахисник готовий і надалі виступати в чемпіонаті Італії.

Правий півзахисник Аталанти Хуан Куадрадо зацікавив Кальярі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що останніми днями мала місце зустріч, яка стосувалася потенційного переходу 37-річного колумбійця. Гравець уже висловив свою готовність поповнити склад "россоблу".

До "нерадзуррі" він приєднався в серпні 2024-го, на правах вільного агента залишивши Інтер. Тоді Куадрадо підписав розрахований до кінця сезону-2024/25 контракт.

Раніше Хуан також виступав за Ювентус, Челсі, Фіорентину, Удінезе, Лечче та Індепендьєнте Медельїн.

У ході поточної кампанії півзахисник взяв участь у 32-х матчах усіх турнірів, відзначившись чотирма асистами.