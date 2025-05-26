Італія

Керманич Аталанти прокоментував підсумки сезону.

Бергамаська Аталанта в заключному турі цього сезону італійської Серії A поступилась Пармі на власному полі (2:3), але це жодним чином не вплинуло на підсумкове для неї третє місце в турнірній таблиці.

Тим часом головний тренер "оробічі" Джан П’єро Гасперіні вже думає про прийдешню кампанію для його команди.

"Буде важко повторити те, що ми зробили в цьому сезоні. Важко повторити такий результат, як кваліфікація до Ліги чемпіонів уперше за дев’ять років.

Ми повинні обговорити це питання з клубом, тому що у мене є відчуття, що багато гравців можуть піти, і тому ми не зможемо гарантувати такі ж результати.

Мені шкода, що вперше доведеться знижувати планку, але нам потрібно зустрітись із клубом віч-на-віч", — заявив італійський фахівець.

Однак у самого Гасперіні в той самий час ще немає домовленості з клубом щодо продовження контракту.