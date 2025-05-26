Агент канадського форварда вимагає включити клаусулу викупу, переговори тривають.
Джонатан Девід, getty images
26 травня 2025, 18:55
Наполі зробив пропозицію канадському нападнику Джонатану Девіду довгостроковий контракт до 2029 року з можливістю продовження до 2030-го.
За інформацією журналіста Ніколо Скіри, угода передбачає річну зарплату у розмірі 6 мільйонів євро.
Агент гравця, який залишив Лілль наприкінці цього сезону на правах вільного агента, наполягає на включенні в контракт клаусули викупу, що дозволить Девіду у майбутньому самостійно вирішувати питання трансферу. Переговори між сторонами тривають.
Попри просунуту стадію діалогу з Наполі, інтерес до 25-річного канадця зберігають також міланський Інтер і туринський Ювентус, які розглядають Джонатана Девіда як потенційне підсилення атакувальної лінії в літнє трансферне вікно.