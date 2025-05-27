Італія

Позитивні перемовини та чудове взаєморозуміння з Раньєрі наближають Гасперіні до столиці.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні офіційно звернувся до клубу з проханням дозволити вести переговори з іншими командами. Головним претендентом на фахівця є Рома, яка вже кілька разів виходила на контакт із 67-річним наставником.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, сторони провели позитивні перемовини, і нині спостерігається "обережний оптимізм" щодо укладення остаточної угоди.

Ключовим чинником стала чудова взаємодія Гасперіні з Клаудіо Раньєрі, яка допомогла налагодити атмосферу довіри в комунікації з керівництвом клубу.

На столі – трирічний контракт. Гасперіні, перш ніж приймати остаточне рішення, хоче з'ясувати фінансові можливості клубу та рівень амбіцій власників, з урахуванням обмежень фінансового фейр-плей.

Якщо сторони знайдуть компроміс, Рома отримає наставника, якого давно бачила головним кандидатом на тренерське крісло.