Італія

Тренер вагається щодо майбутнього.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може покинути клуб вже найближчими днями. Про це стало відомо після зустрічі між 67-річним наставником та керівництвом бергамасків, яка відбулася сьогодні.

Хоча контракт Гасперіні діє до 30 червня, на переговорах уперше серйозно обговорювалась можливість його відходу. Як зазначається, рішення тренера пов’язане насамперед із внутрішньою мотивацією, а не умовами роботи чи трансферною політикою клубу.

Обидві сторони мають визначитись до кінця поточного тижня.

Сезон-2024/25 став одним із найуспішніших у новітній історії Аталанти: команда завершила чемпіонат Італії на третій позиції та здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Ретегі — найкращий бомбардир Серії А сезону-2024/25.