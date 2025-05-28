Італія

Клуб усього трьома тижнями раніше продовжив контракт зі спеціалістом.

Раффаеле Палладіно подав у відставку з посади головного тренера Фіорентини, передає журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що 7 травня клуб оголосив про продовження контракту з 41-річним італійцем. Поки що у Фіорентині не коментували ймовірного відходу спеціаліста.

Палладіно очолив клуб у липні 2024 року. Під його керівництвом Фіорентина фінішувала шостою в турнірній таблиці Серії А, набравши 65 очок, а також вилетіла з 1/8 фіналу Кубка Італії та півфіналу плей-оф Ліги конференцій.

У сезоні-2025/26 "фіолетові" вчетверте поспіль братимуть участь у третьому за статусом єврокубку.