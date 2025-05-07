Італія

Нова угода з 41-річним італійцем розрахована до літа 2027 року.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з головним тренером Раффеле Палладіно.

Нова угода з 41-річним італійцем розрахована до літа 2027 року. Наголошується, що "фіалки" скористалися пунктом продовження у контракті спеціаліста.

Палладіно очолив Фіорентину влітку 2024 року. За цей час команда провела 49 матчів, з яких 24 перемоги, 11 нічиїх та 14 поразок. Статистика м'ячів – 95:65.

Після 35 турів Фіорентина набрала 59 очок і посідає восьме місце в італійській Серії А. Завтра, 8 травня, "фіалки" проведуть матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Бетіса.